شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع والسودانى يبحثان تعزيز التنسيق الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس السورى أحمد الشرع مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه السوداني، أمس الثلاثاء، مع الشرع، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: "تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى الثلاثاء التهانى مع الرئيس السورى أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك".

وأضاف البيان: "عبر السوداني خلال الاتصال عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي من أجل مستقبل آمن و مستقر لسوريا وكل المنطقة".

وتابع: "أكد السوداني في الاتصال رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".