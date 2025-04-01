شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واستعادة وقف إطلاق النار بجميع مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم /الثلاثاء/، بحثا أبرز مستجدات المنطقة.



وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين؛ يلبي كامل الحقوق المشروعة للفلسطينيين.



وتطرق الاتصال - طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى العلاقات بين الأردن وألبانيا، وسبل تعزيز التعاون.