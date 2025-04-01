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الأمم المتحدة تدين عمليات القتل ضد عمال الإغاثة في غزة

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الأمم المتحدة تدين عمليات القتل ضد عمال الإغاثة في غزة

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عمليات القتل ضد عمال الإغاثة في غزة ونطالب بحمايتهم.

وكانت قد أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن "صدمتها البالغة" إثر استشهاد 8 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني و5 من الدفاع المدني وموظف أممي الذين فُقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الصليب الأحمر - في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين -: "لقد خاطر هؤلاء العاملون والمتطوعون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين، وإننا نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم وزملاءهم في مصابهم الجلل".

وتابع البيان: "ومنذ ذلك اليوم، واصلت اللجنة الدولية اتصالاتها المنتظمة مع الهلال الأحمر ومختلف الأطراف طالبةً السماح لها بالوصول إلى هؤلاء المتطوعين والتنسيق لتحديد أماكنهم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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