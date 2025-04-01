شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: جنود الاحتلال أطلقوا النار على جنودنا أثناء إزالة سواتر ترابية بالعديسة لإجبارهم على الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الجيش اللبناني قال إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على جنودنا أثناء إزالة سواتر ترابية بالعديسة لإجبارهم على الانسحاب.



يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني، إضافة إلى استهدافات بكل من الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني.