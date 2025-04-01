شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: مؤشرات المرحلة الحالية في غزة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن مؤشرات المرحلة الحالية في قطاع غزة خطيرة على كافة المستويات في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي عن العدوان الإسرائيلي.



وأوضح الشوا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الثلاثاء/- أن جميع المخابز وعددها 25 مخبزا التي تتلقى دعم من برنامج الغذاء العالمي قد توقفت عن العمل بالفعل وهو مؤشر خطير على ما آلت إليه الأمور خاصة وأن هناك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على الخبز الذي تنتجه هذه المخابز بشكل أساسي.



وأشار إلى أن الأمور تزداد سوءا في مختلف مستويات العمل الإنساني خاصة بعد مرور شهر على إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات بأشكالها المختلفة بما في ذلك الدقيق الذي نفذ اعتبارا من اليوم فضلا عن نفاد الكثير من أصناف المواد الغذائية، محذرا من أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد والمزيد من تدهور الأوضاع الغذائية ما سيكون له تأثير خطير على الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة.