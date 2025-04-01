شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: جرائم الاحتلال بحق الصحفيين تستدعي تحرك أممي ودولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس، اليوم /الثلاثاء/ أن جرائم الاحتلال غير المسبوقة بحق الصحفيين تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها القضائية لوقفها ومحاسبة قادته.



وقالت حماس -حسبما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)- إن استهداف صحفي فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة في قصف جوي بخان يونس جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان والانتهاكات، منددة بأن إسرائيل لديها دوافع انتقامية وأهداف ردع تريد إيصالها إلى الصحفيين لمنعهم من أداء رسالتهم في نقل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.



وأضافت أن 209 صحفيين فلسطينيين استشهدوا برصاص وقذائف وغارات الاحتلال معظمهم رفقة عائلاتهم وأطفالهم منذ بدء الحرب على غزة، مشددة على أن جرائم الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين تعد إمعانا من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني.



واستشهد الصحفي الفلسطيني محمد صالح البردويل، وزوجته وأطفاله الثلاثة، في وقت سابق اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.