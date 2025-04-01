شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لبنانى: "حزب الله" لديه أدوات غير مباشرة لإطلاق الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الكاتب والمحلل السياسى اللبناني أسعد بشارة ، أن "حزب الله" متورط في عملية إطلاق الصواريخ التي نُفذت مؤخرا صوب مستوطنة المطلة؛ خاصة أن المنطقة التي أُطلقت منها تقع تحت مسئوليته، والحزب لديه أدوات غير مباشرة لإطلاق الصواريخ؛ وهو ما اتخذته إسرائيل ذريعة لإعادة توجيه غارات على الضاحية.

وأضاف بشارة لـ"الخليج 365"، أن تلك الغارات تضيف أعباء "اتفاق وقف إطلاق النار" المتعثر في تطبيقه منذ البداية ، فإسرائيل تريد سحب كامل لسلاح حزب الله؛ بينما تستخدم هي الذرائع العسكرى بكثافة، كما تستغل إسرائيل الخلل في موازين القوى لضرب استقرار لبنان . فهذه الغارة اليوم على التي نفذها جيش الاحتلال على الضاحية تجعل اتفاق وقف إطلاق النار على حافة الانهيار.

وأضاف بشارة ، لـ"الخليج 365"، أن هذه الغارات تضع الدولة اللبنانية في وضع حرج ؛ حيث إن الإدارة الأمريكية تطالب الدولة بسحب سلاح حزب الله، ومن جهة أخرى تخشى الدولة الدخول في صراع قد يؤدى إلى حرب أهلية.

وقد شن جيش الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم ، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ، ومن جانبه قال رئيس برلمان لبنان نبيه برى ـ فى تعليقه على الغارة التى شنتها إسرائيل ـ إنه عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته، ومحاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الأممي ونسف الآلية التنفيذية له التي يتضمنها إتفاق وق فإطلاق النار.

وأكد برى أن الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت الضاحية الجنوبية فجراً وللمرة الثانية في غضون أيام وفي عيد الفطر ليست خرقاً يضاف الى ال2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف اطلاق النار والقرار الاممي 1701 فحسب ، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية ، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الأممي واتفاق وقف إطلاق النار والذي إلتزم به لبنان بكل حذافيره ، وهو إستهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الاخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها .