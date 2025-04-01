شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يأمر بإخلاء بيت حانون قبل توجيه ضربات ردا على صاروخ أطلق من شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء لأهالي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة وطالبهم بمغادرة المنطقة، اليوم الثلاثاء، قبل توجيه ضربات ردًا على صاروخ أطلق من شمال غزة باتجاه المستوطنات المحاذية في منطقة غلاف غزة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إلى أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت وإيفيف وأور هانير، قبل أن يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من اعتراض صاروخ اجتاز الحدود من شمال غزة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية لاتزال تغلق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري منذ يوم 18 مارس الماضي وتمنع وصول المصابين الفلسطينيين، وأن المنافذ التي تربط قطاع غزة لاتزال مغلقة منذ يوم 2 مارس بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي وإعادة التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة..كما أن سلطات الاحتلال تمنع أيضا دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، واللوادر ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان في انتظار الدخول لقطاع غزة.

كان تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد (19 يناير 2025م)..وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.