شكرا لقرائتكم خبر عن عون: استهداف الضاحية اليوم يشكل إنذاراً خطيراً حول النيات المبيتة ضد لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس اللبنانى العماد جوزاف عون عن إدانته للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، معتبراً أن هذا الإعتداء على محيط بيروت، للمرة الثانية منذ اتفاق الـ26 من نوفمبر الماضي، يشكل إنذاراً خطيراً حول النيات المبيتة ضد لبنان ، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة السعودية. كما اتى بعد زيارتنا باريس والتطابق الكامل الذي شهدته، في وجهات النظر مع الرئيس ماكرون. وفق الوكالة الرسمية لأخبار لبلنان.

وقال: "إن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان".

وكان وزير خارجية إسرائيل قد أعلن استهداف مقرات لحزب الله فى لبنان صباح اليوم الثلاثاء، ومن جانبها علقت المنسقة الأممية فى لبنان على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قائلةً ، أن هذا القصف جاء رغم اتخاذ حكومة لبنان خطوات إيجابية فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى ضرورةة تطبيق القرار 1701 واكدت أنه السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه بتوجيه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي قال الجيش "إنها معقل رئيسي لحزب الله".

وذكر البيان أن الغارة الجوية استهدفت عنصرا لحزب الله قام مؤخرا بتوجيه عناصر من حركة حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير وشيك.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا الحلفاء الدوليين إلى دعم حق لبنان في السيادة الإقليمية الكاملة.