شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ71 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ71 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، عن رئيس بلدية جنين محمد جرار قوله "إن هناك تحديات على الصعيد الإنساني بوجود 21 ألف نازح وهذا واقع وتحد جديد، هناك عشرات آلاف الفقراء الجدد أضيفوا إلى القائمة القديمة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم وسط هروب رأس المال من المدينة".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.