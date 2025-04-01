شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: مقتل 322 طفلا بغزة منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين خلال 10 أيام، جراء "القصف العنيف والعمليات البرية" الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد خرقها وقف إطلاق النار.

وأوضحت "يونيسف" في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن القصف المكثف والعشوائي إلى جانب التوقف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وضع المدنيين في غزة وخاصة الأطفال في خطر شديد.

وحذرت المنظمة من إمكانية ارتفاع عدد حالات الوفيات في صفوف الأطفال في حال عدم تأمين الاحتياجات الأساسية التي تمنعها إسرائيل منذ شهر، مشيرة إلى أن أكثر من 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميا في غزة، وأن معظم الأطفال نزحوا ويعيشون في خيام بالية ومنازل مدمرة.

من جانبها.. أكدت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، أن الأطفال أُجبروا على العودة إلى دائرة مميتة من العنف عقب انهيار وقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي.