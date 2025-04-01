شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن استهداف عنصر لحزب الله فى ضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عنصرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه بتوجيه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي قال الجيش "إنها معقل رئيسي لحزب الله".

وذكر البيان أن الغارة الجوية استهدفت عنصرا لحزب الله قام مؤخرا بتوجيه عناصر من حركة حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير وشيك.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا الحلفاء الدوليين إلى دعم حق لبنان في السيادة الإقليمية الكاملة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن الغارة الإسرائيلية "خرق واضح" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بين تل أبيب وحزب الله.