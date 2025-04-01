شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ65 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ65 على التوالي، ولليوم الـ52 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية، ومداهمات وطرد للسكان من منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم، في إطار حملة اقتحامات متواصلة تستهدف المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الأهالي من منطقة جبل الصالحين داخل المخيم على مغادرة منازلهم قسرا، وسط عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت المنازل والمباني السكنية، كما أطلق الاحتلال النار في حارة المسلخ داخل المخيم، دون ورود معلومات عن إصابات.