شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نواجه تهديدات متزايدة فى سياق تحريض منهجى ومستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، أن مقر الوكالة في القدس الشرقية تعرض لحريق متعمد آخر.

وأضاف ان هناك حملة ممنهجة من التهديدات يتلقاها موظفو الأمم المتحدة، حيث تم أجبارهم سابقا على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ قوانين تستهدف عملنا.



وأشار إلى ان هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي ومستمر ضد الأونروا منذ أشهر، وان موظفو الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.