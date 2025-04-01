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الأونروا: نواجه تهديدات متزايدة فى سياق تحريض منهجى ومستمر

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الأونروا: نواجه تهديدات متزايدة فى سياق تحريض منهجى ومستمر

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القاهرة - سامية سيد - قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، أن مقر الوكالة في القدس الشرقية تعرض لحريق متعمد آخر.

وأضاف ان هناك حملة ممنهجة من التهديدات يتلقاها موظفو الأمم المتحدة، حيث تم أجبارهم سابقا على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ قوانين تستهدف عملنا.


وأشار إلى ان هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي ومستمر ضد الأونروا منذ أشهر، وان موظفو الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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