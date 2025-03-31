شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: حماس أساءت استخدام البنية التحتية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حماس أساءت استخدام البنية التحتية المدنية واستعملتها لحماية نفسها فترة طويلة.

وأضافت أن أفعال حماس جعلت العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب حذر من عواقب استمرار حماس في احتجاز الرهائن

وحول العلاقة مع إيران، قالت الخارجية الأمريكية إن سلوك طهران في العالم يهدد مصالح واشنطن الوطنية، موضحة أن الرئيس ترامب فرض حملة ضغط لإنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامج إيران الصاروخي.