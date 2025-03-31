شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارة على خيمة في المواصي بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا قبل قليل، نقلته عن مراسلها في قطاع غزة، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شن غارة على خيمة في منطقة المواصي بخان يونس.

وطالبت منظمة العفو الدولية، دولة المجر، باعتقال نتنياهو حال سفره إليها وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية

وأضافت منظمة العفو الدولية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت القناة عن إعلام فلسطيني، قوله إن هناك 3 شهداء وعدد من المصابين سقطوا إثر قصف للاحتلال على خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.