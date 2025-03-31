شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة غذاء في إسرائيل وتدهور الزراعة بسبب حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن خسائر الأغذية في إسرائيل، فقدان ما يقرب من 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل (أي ما يعادل6.6 مليار دولار أمريكي) بسبب الحرب في غزة وتزايد الجوع في جميع أنحاء البلاد.

وأشار تقرير - يستند إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أوردته صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم / الإثنين/ - إلى أن الحرب أضافت خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل (أي ما يعادل 437 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، بما في ذلك ما يقرب (273 مليون دولار) من الخسائر الغذائية المباشرة، و (55 مليون دولار) من الأضرار البيئية، و (101 مليون دولار) من التكاليف الصحية بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي.

كما تضرر القطاع الزراعي في إسرائيل بشدة، حيث تقع 32٪ من الأراضي الزراعية في مناطق القتال في الجنوب والشمال، وأدى الانخفاض الحاد في عدد العمال الأجانب بنسبة تصل إلى 59٪ خلال الأشهر الأولى من الحرب إلى خسارة بلغت 251 ألف طن من المنتجات الزراعية، وهو ما يكفي من الغذاء لإطعام مئات الآلاف من الأسر خلال هذه الفترة الحرجة.

وأوضح التقرير أيضًا أن 1.5 مليون إسرائيلي يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك العدد بصورة حادة بسبب الوضع الأمني والاقتصادي الراهن.

ويتكبد الاقتصاد 5.5 مليار شيكل ( أي ما يعادل 1.5 مليار دولار) سنويًا تكاليف رعاية صحية إضافية مرتبطة بسوء التغذية.

بينما نوه التقرير بأنه لا يزال ما يقرب من نصف إجمالي الأغذية المهدرة صالحًا للأكل وقابلًا للإنقاذ، ويمكن أن يُلبي احتياجات الأمن الغذائي لجميع المواطنين بشكل كامل، وخاصةً الفئات السكانية الضعيفة، مع تقليص الفجوات الاجتماعية الآخذة في الاتساع.

وقدر التقرير أن خسائر الغذاء تعادل نحو خُمس ميزانية الدفاع الإسرائيلية الموسعة، وأن تكلفة خسارة الغذاء تقع في النهاية على عاتق الجمهور، ما يزيد العبء المالي الذي تفاقم أصلًا بسبب الحرب.

ويؤكد التقرير على أهمية الأمن الغذائي في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن واحد دولار أمريكي يساوي 3.66 شيكل إسرائيلي.