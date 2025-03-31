شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفى زافى كوجان بدافع إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة استئناف أبوظبى الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفى ـ الإسرائيلى (زافى كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي. وفق "وام".

وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسى قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة فى يناير 2025 عقب التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة والتى ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجنى عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التى قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة فى الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذى ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائى بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتى يتصدى بحزم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً فى التعايش والتسامح، وتحمى قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

يذكر أن وزارة الداخلية الإماراتية، أعلنت فى نوفمبر الماضى ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفى كوغان"ـ وهو حاخام إسرائيلى أحد ممثلى حركة حباد اليهودية ـ يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به، وتحركت على الفور الأجهزة المعنية للبحث عنه حتى أعلنت العثور على جثمانه بعد أيام من تغيبه .