شكرا لقرائتكم خبر عن آليات الاحتلال الإسرائيلي تدخل إلى موقع "بلاط" في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت آليات للجيش الإسرائيلي إلى موقع "بلاط" المشرف على بلدتي مروحين وراميا جنوبي لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت تقارير عبرية إن كثيرين في المؤسسة الأمنية في إسرائيل يعتقدون أنه ينبغي العودة للقتال في لبنان.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية تعتقد أن إطلاق النار من لبنان سيستمر.

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت، قد شهدت هدوءاً حذراً بعد يوم دامى بسبب الغارات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أمس الجمعة، حيث خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم منذ نوفمبر الماضى.

وقد حلق الطيران الإسرائيلي فى سماء الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل كثيف ، وفى الوقت نفسه تواصلت فيه الخروقات الإسرائيلية على الجنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت مصادر ميدانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على ساحة بلدة يارون جنوبى لبنان.

وأكد تقرير في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الخطة الإسرائيلية تجاه لبنان ثابتة بأنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء نفسه، لكنها رغم ذلك ستتغير بناء على التهديدات ، وفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.