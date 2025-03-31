شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة عيد بالجامع الأكبر بعُمان منذ افتتاح السلطان قابوس له فى 2001.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جامع السلطان قابوس الأكبر؛ المنارة الإسلامية البارزة في مسقط عاصمة عُمان، حدثاً استثنائياً في عيد الفطر المبارك هذا العام؛ حيث أدى فيه السلطان هيثم بن طارق صلاة العيد مع الوزراء وكبار رجال السلطنة، وذلك للمرة الأولى منذ أن افتتحه الراحل السلطان قابوس بن سعيد فى مايو 2001 ، وبعد نحو 5 سنوات من أدائه صلاة الجنازة للسلطان ‎قابوس بن سعيد به.

ويعد جامع السلطان قابوس الأكبر من أكبر مساجد العالم وأجملها وأرقاها، ويتميز بتصاميمه وهندسته المعمارية التي تجعله أعجوبة معمارية وفنية تعكس جمال الفن الإسلامي والشرقي والعماني، حيث يحتوي على عدد من الفنون المعمارية والجداريات مثل فن الزليج المغاربي والجداريات المغولية بالإضافة الى الممرات والقباب والحدائق الواسعة ونوافير المياه، واستخدمت في بنائه مختلف المواد من الخشب والرخام والزجاج المعشّق والجداريات والزخارف النحاسية.

ويتميز الجامع بشكله المربع، فتتوسطه القبة الرئيسية التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترًا، وتحدّه خمس مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، ويصل ارتفاع المئذنة الرئيسة إلى 91.5 مترا أما المآذن الأخرى فيصل ارتفاعها إلى 45 مترا، ويمكن أن يستوعب المصلى الرئيسي أكثر من 6500 مصل، أما قاعة الصلاة النسائية فتستوعب 750 مصلية، وخصصت في الباحة الخارجية المرصوفة بين الحدائق مساحة تتسع لحوالي 8000 مصل، بالإضافة إلى الفناء الداخلي والممرات؛ بذلك تصبح السعة الإجمالية للمسجد أكثر من 20 ألف مصل.











