شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50 ألفا والإصابات 114 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 50.357 شهيدا، والإصابات إلى 114.400، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة أكثر من ألف شهيد، و2.359 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 80 شهيدا، و305 إصابات وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.

ومن جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 صواريخ "اينيرجا" تجاه مغارة في جبل الزكارنة في بلدة قباطية جنوب جنين، بحسب مصادر محلية.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم يعرف بعد طبيعة الحدث في المنطقة المذكورة.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام البلدة وينشر قواته في شوارعها وأحياءها وسط مداهمة للمنازل واحتجاز الفلسطينيين، واعتقال عدة شبان، كما جددت قوات الاحتلال فرض حظر التجول في البلدة عبر مكبرات الصوت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تعيث خراباً في المنازل التي تداهمها في البلدة، وتكسر محتوياتها، فيما تنشر قناصاتها على أسطح عدد من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في سماء البلدة، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى البلدة برفقة مدرعات.