شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه في مخيم خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مقداد، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال في قصف منزل لعائلة النجار في منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقا.



وكان 6 فلسطينيين قد استشهدوا الليلة الماضية، في قصف الاحتلال منزلا يعود للمواطن كمال معمر في محيط دوار التحلية وسط خان يونس.



وفي ساعات مساء أمس الأحد، استشهد 9 فلسطينيين بينهم المواطن أحمد حسين أبو العيش (34 عاما) وزوجته آية جبر أبو العيش (33 عاما)، وأطفالهما كريم (7 سنوات) ومجد (8 سنوات) وميان (3 سنوات)، وجدة الأطفال المواطنة هالة الحاج (59 عاما)، ونجلها إبراهيم جبر الحاج (28 عاما)، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب القطاع.



ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حتى صباح أمس الأول السبت 921 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.



وأعلنت مصادر طبية استشهاد 64 فلسطينيا على الأقل في القطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.