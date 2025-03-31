شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز أوف إسرائيل: تدهور الوضع الاقتصادى لجنود الاحتياط بجيش إسرائيل بسبب حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تدهور كبير للأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاكة في الحرب على غزة، سواء كانوا ممن يتقاضون رواتب أو من أصحاب الأعمال الخاصة، مشيرة إلى أن زوجاتهم أضطررن إلى تخفيض ساعات العمل وقبول رواتب أقل.

واستندت الصحيفة إلى إحصاءات خاصة أصدرها "منتدى زوجات جنود الاحتياط" في الجيش الإسرائيلي، والتي أظهرت أن 34 % من جنود الاحتياط ممن يحصلون على رواتب "تضرر وضعهم الاقتصادي بشدة"، بسبب استدعاؤهم للخدمة في الحرب الجارية على قطاع غزة.

وأفادت الإحصاءات أيضاً أن 56 % من زوجات جنود الاحتياط الذين يحصلون على رواتب، أكدّن أنهن أُرغمن على خفض ساعات العمل وقبول تخفيضات في الرواتب.

ومن بين نسبة الـ34 % التي تضررت من الجنود ذوي الرواتب، جرى فصل رُبعهم، كما أن الربع الثاني يتعين عليهم ترك وظائفهم، وفق تقرير "منتدى زوجات جنود الاحتياط".

كما استعرضت قناة (12) التلفزيونية الإسرائيلية "تقرير منتدى زوجات الاحتياط"، مشيرة إلى أنه من بين جنود الاحتياط ذوي الأعمال الخاصة، قال 72 % منهم إن أوضاعهم الاقتصادية أصبحت أسوأ كثيراً .. وقال 54% من الفئة نفسها إن دخولهم هبطت بأكثر من 50 %.

واستعان تقرير المحطة التلفزيونية بدراسة مسحية أخرى، أجراها "جهاز التوظيف الإسرائيلي"، ا كشفت أن 75 % من جنود الاحتياط ممن شملهم الاستبيانات، قالوا إنهم تضرروا اقتصادياً.

كما أن 41 % ممن استطلعت أراؤهم أفادوا أنهم طردوا من وظائفهم، أو يتعين عليهم تركها، أو أغلقت منشأتهم التي كانوا يعملون بها.

وحاول الجهاز التخفيف من وطأة الأرقام التي أوردتها الدراسة المسحية، قائلاً إن تلك الأرقام الواردة لا تعد "عينة ممثلة" لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، إذ أن المشاركين في المسح اقتصروا على 1000 من جنود الاحتياط.