شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن وولى العهد يؤديان صلاة عيد الفطر فى مسجد الحرس الملكى بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة اليوم الاثنين.

وأدى الأردنيون صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الاثنين في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات.

وشارك جموع غفيرة من المصلين في أداء صلاة العيد، حيث توافدوا إلى المساجد والمصليات المخصصة، مرددين تكبيرات العيد.

وحرص المصلون على التزين بملابس العيد الجديدة، معبّرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، كما تبادلوا التهاني والتبريكات فيما بينهم، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويمن عليهم بالخير والبركات.