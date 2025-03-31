شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يؤدى صلاة عيد الفطر ويقبل يد والده لتهنئته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس السورى أحمد الشرع صباح الاثنين، صلاة عيد الفطر في مصلى قصر الشعب في العاصمة دمشق.

ولقطت عدسات المصورين، لقطة انتشرت سريعا بمواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك. وعند قدوم والده، حسين الشرع، انحنى الرئيس السوري لتقبيل يد والده قبل أن يحتضنه لتهنئته بالعيد. وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري أمام الكاميرات.

وفي وقت سابق، أدى الرئيس السوري الشرع، وحشد من المصلين، صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في أول مرة يشهد فيها هذا المكان حدثا من هذا النوع. وشهدت القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري في دمشق صلاة عيد الفطر لأول مرة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وظهر الشرع مع مجموعة من كبار المسؤولين السوريين وبجانبه وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس مجلس الإفتاء الشيخ أسامة الرفاعي وغيرهم من القادة العسكريين في وزارة الدفاع السورية وممثلين عن السلطة السورية ومواطنين سوريين.

واحتشد الآلاف، صباح الاثنين، في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر، وذلك في أول عيد بعد سقوط نظام الأسد.

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق، ولأول مرة، أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء. وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات الاف من المواطنين كبارا وصغار.