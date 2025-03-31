شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال ينسف مبانى سكنية غربى مدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إعلام فلسطيني أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح الفلسطينية وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.