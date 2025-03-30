شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية للاحتلال تستهدف تهويد القدس والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 44 فلسطينيًا

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية بمدينة القدس ومحيطها، مؤكدة أن تلك المخططات الاستيطانية تندرج في إطار تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتكريس ضمها بقوة الاحتلال.وعدّت ذلك أحد أوجه ومظاهر حرب الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ بهدف تصفية قضيته ووجوده الوطني.وحذرت من المخاطر الجمة المترتبة على ضرب فرصة تطبيق حل الدولتين، مطالبةً المجتمع الدولي بوقفة جادة لفرض الحل السياسي على الاحتلال لتحقيق الاستقرار في المنطقة.استشهد 44 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم الأحد، على منازل وخيام وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال 14 شهيدًا من بينهم 8 مسعفين من طاقم الهلال الأحمر، و5 من طاقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، فقدوا منذ عدة أيام في منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.