شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى ومسؤولون يؤكدون أهمية التكاتف الوطنى لتعزيز الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وعدد من المسؤولين، المواطنين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الأمن والاستقرار.



وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود- في تصريح، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- استمرار القتال ضد مليشيات الشباب الإرهابية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المحلية في العمليات العسكرية الجارية، قائلا إنه شهد هذا الأسبوع العمليات العسكرية التي يجريها الجيش ضد الإرهابيين، حيث كبدت القوات المسلحة والقوات المحلية، العدو الإرهابي خسائر فادحة، مؤكدا على أهمية التكاتف لتعزيز الأمن و الاستقرار.



كما وجّه الرئيس الصومالي دعوة إلى السياسيين وزعماء المجتمع للمساهمة في جهود بناء دولة حديثة قائمة على الديمقراطية والنظام الفيدرالي، مشددًا على أن المعركة مع الإرهابيين ليست خلافًا سياسيًا، بل دفاعًا عن سيادة الدولة ووحدتها، داعيا الشعب الصومالي إلى الابتعاد عن مناطق تواجد مليشيات الشباب حتى لا يتعرضوا للأذى جراء الضربات الجوية التي تستهدفهم.



وفي سياق متصل.. بعث كل من رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، ورئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، برقيات مماثلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هنّأ رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، المواطنين والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجها تحية خاصة إلى القوات المسلحة الصومالية التي تخوض معارك شرسة ضد الجماعات الإرهابية، مشيدًا بتضحياتها من أجل الدفاع عن الوطن والدين وحماية الشعب.



وأكد رئيس الوزراء الصومالي، أهمية التكاتف الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يعمّ السلام والازدهار البلاد، وأن يحلّ العيد القادم والصومال أكثر قوة ووحدة.



كما هنّأ رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي، المواطنين داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية التكاتف الوطني من أجل القضاء على هذه الجماعات المتمردة.



وثمّن رئيس المجلس، دور المجتمع الدولي في دعم الدولة الفيدرالية في معركتها ضد الإرهاب خلال الفترات الماضية، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار.



من جهته.. هنّأ رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي عبدي حاشي عبد الله، الشعب الصومالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يحلّ العيد القادم على البلاد في ظل الأمن والاستقرار، وأن يحقق الشعب الصومالي النصر على الجماعات الإرهابية التي تعيق مسيرة السلام والتنمية في البلاد.



وحثّ رئيس المجلس، المواطنين على تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ودعم الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير مستلزمات العيد لأطفالها، مشددًا على أهمية نشر الفرحة بين أفراد المجتمع.