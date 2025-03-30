شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تدين استهداف مسعفي الهلال الأحمر.. وتصف الاحتلال بـ"السادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت حركة حماس قتل جيش الاحتلال 14 من مسعفي الهلال الأحمر وطواقم الدفاع المدني في تل السلطان برفح.

قالت الحركة إن "جثامين شهداء الهلال الأحمر والدفاع المدني الـ14 وجدت مكبلة الأيدي ومدفونة في حفرة واحدة في رفح".

واعتبرت الحركة أن هذه أكبر جريمة استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف وهو ما يعكس سادية وتحلل من كل القيم.

ودعت الحركة العالم أجمع إلى الوقوف بقوة في وجه السلوك الصهيوني الوحشي المنفلت من كل عقال