شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية فاجأت مواطنيها بإعلان عيد الفطر فى ساعة متأخرة من الليل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غير المعتاد، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة في موريتانيا في ساعة متأخرة الليلة الماضية أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، ما أثار حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين. وفق ما نقلت "روسيا اليوم" .

أثار التوقيت غير المعتاد للإعلان موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من دافع عن القرار، معتبراً أنه يعكس الالتزام بالمعايير الشرعية في تحري الهلال، ومن رأى أن التأخير لم يكن مبرراً، وكان يجب على اللجنة اتخاذ القرار في وقت مبكر لتجنب الفوضى والارتباك.

وقالت اللجنة في بيان قرأه رئيسها القاضي محمد محمود ولد غالي إن اللجنة بعد اتصالات بكافة الولايات "توصلت بما يثبت الهلال بعد رؤية مستفيضة، شملت أئمة مساجد وعدولا، في كل من: كنكوصة وأغشوركيت وازويرات وبتلميت وانواذيبو وباسكنو ومناطق أخرى".

وبذلك يكون عدد الدول التي تحتفل اليوم بعيد الفطر 13 هي كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وموريتانيا وتركيا وروسيا.