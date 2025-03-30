شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال محافظتى رفح وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال محافظتي رفح، وخان يونس، جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا في بلدة شوكة شرق مدينة رفح، واثنين آخرين جراء قصف مسيّرة تجمعا للمواطنين في مخيم خان يونس ،وقد استُشهد منذ فجر اليوم، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاءً متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفعت إلى 50,277، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 أكتوبر 2023.