شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد استمرار الحرب على الإرهاب ويشيد بانتصارات الجيش الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، استمرار القتال ضد العناصر الإرهابية "ميليشيا الخوارج"، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الصومالية والقوات المحلية في العمليات العسكرية الجارية.

وأوضح أنه زار مؤخرًا جبهات القتال واطّلع على شجاعة الجنود والانتصارات التي وصفها بأنها نصر يخلده التاريخ، موجها دعوة إلى السياسيين وزعماء المجتمع للمساهمة في جهود بناء دولة حديثة قائمة على الديمقراطية والنظام الفيدرالي، مشددًا على أن المعركة مع الخوارج ليست خلافًا سياسيًا، بل دفاعًا عن سيادة الدولة ووحدتها، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وفي ختام خطابه، حثّ المواطنين على الابتعاد عن مناطق تواجد العناصر الإرهابية حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ضد هذه الجماعات ستستمر حتى القضاء عليها نهائيًا.

