شكرا لقرائتكم خبر عن محامى بنات مارادونا ينتقد عائلته: شقيقات دييجو استفدن من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد محامي دلما وجيانينا، بنات أسطورة كرة القدم ، دييجو أرماندو مارادونا، شقيقات دييجو، وأيضا محاميه ماتياس مورلا، واللذين يخضعون للتحقيق في قضية أخرى بتهمة "الاستيلاء على العلامة التجارية" للاعب كرة القدم، وقال إن" شقيقات مارادونا استفدن من وفاته.

واستدعت القاضية ماريا ريتا أكوستا ماتياس مورلا وشقيقات دييجو مارادونا للمثول في القضية المتعلقة بالاستيلاء على العلامات التجارية للاعب كرة القدم.

وتحدث فرناندو بورلاندو عن شقيقات دييجو مارادونا (كلوديا مورا، آنا إستيلا، ماريا روزا، ريتا مابيل، وإلسا مارادونا) بشأن وفاة مارادونا في 25 نوفمبر 2020: "لقد استفدن من وفاته".



وأوضح "استفادوا من عقدٍ وتمتعوا بأرباح حقوق الصورة والعلامة التجارية بعد وفاتهم"، وقال اشرحوا لي سبب توقيعهم على هذا العقد، سأل المحامي.

في برنامج "ليلة ميرثا" على قناة "إلـ تريسي"، رد محامي دالما وجيانينا مارادونا على أسئلة حول ما إذا كان أقارب لاعب كرة القدم من بين المستفيدين، وقال المحامي: "الأخوات يتمتعن على وجه التحديد بالعديد من الفوائد بعد موته".

وعند الحديث عن إدمان الرياضي، أكد أنه يعتقد أن "أولئك الذين اهتموا بدييجو مجانين"، وأوضح أن "دييجو كان يُعامل كحيوان".

كما اعتذر للعائلة عن تصريحاته: "رمز عالمي جعلنا نبكي جميعًا، بالصور التي رأيناها"، خلال محاكمة مارادونا في محاكم سان إيسيدرو.

تم استدعاء المحامي ماتياس مورلا وشقيقة دييجو مارادونا للإدلاء بشهادتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على العلامات التجارية للنجم الأرجنتيني الذي توفي في 25 نوفمبر 2020.

واستدعت القاضية ماريا ريتا أكوستا مورلا وريتا وكلاوديا نورما مارادونا وماكسيميليانو بومارجو وسيرجيو جارمينديا وكاتبة العدل ساندرا يامبولسكي.

ومن المقرر أن يبدأ التحقيق يوم الثلاثاء 8 أبريل وينتهي يوم الخميس 24 أبريل. وتجري هذه القضية بالتوازي مع محاكمة وفاة مارادونا، بناء على شكوى تقدمت بها بنات دييجو.