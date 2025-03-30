شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة بالسعودية تطلق باقات لحجاج الداخل عبر "نسك" والمسار الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن إتاحة باقات الحج لموسم الحج المقبل عبر تطبيق نسك والمسار الإلكتروني، وذلك للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع منح الأولوية في الحجز لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، بما يعكس حرص المملكة على تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في أجواء إيمانية ميسرة، مؤكدةً أنه لا يتاح شراء الباقات ولا استعراضها إلا لمن استكمل تطعيم الحمى الشوكية الإلزامي، الذي يمكن حجز موعد له في أي من المراكز الصحية عبر تطبيق صحتي.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل تجربة الحجز والاختيار، إذ يتيح "نسك" استعراض باقات متنوعة تناسب احتياجات الحجاج، والحجز بخطوات سهلة وواضحة، حيث يدعم "نسك" وسائل دفع متعددة تناسب مختلف المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة مريحة ومرنة للجميع.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن الوصول للباقات عبر المسار الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني .

وأتاحت الوزارة في إطار تطوير التجربة الشاملة لضيوف الرحمن عبر تطبيق "نسك" إمكانية شراء جميع مستلزمات الحج كالإحرام والأدوات الشخصية وغيرها، كما أتيح للحجاج إمكانية حجز تذاكر الطيران ضمن الباقات حج لتسهيل إجراءات النقل، ليكون "نسك" رفيق الحاج في كل خطوة من رحلته المباركة.

ونوهت وزارة الحج والعمرة أنه في حال وجود أي استفسارات فيمكنهم التواصل هاتفيًا بمركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد 1966 على مدار الساعة، أو الكتابة إلى حساب الوزارة للعناية بالمستفيدين عبر تطبيق إكس X .