شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: عيد الفطر هذا العام وسط حصار وتجويع وقتل وتدمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن عيد الفطر يحل هذا العام وسط حصار وتجويع وقتل وتدمير في ظل صمت دولي مخز ودعم أمريكي مطلق للاحتلال.

وأضافت فى بيان، نحيي صمود شعبنا في غزة ونشيد بثبات أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

كما دعت الحركة أبناء شعبها في فلسطين والشتات لتجديد العهد على مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة.

ودعت الأمة العربية والإسلامية لمضاعفة جهود دعم وإسناد الشعب في غزة والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأضافت "نجدد عهدنا لشعبنا بالمضي في طريق المقاومة حتى النصر والتحرير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".