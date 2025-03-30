شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى أنحاء متفرقة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بفلسطين.. قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مقبل في جباليا شمال القطاع، فيما أصيب عدد آخر، في قصف طائرة مسيرة تجمعا في منطقة خربة العدس شمال رفح.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة الى 50,277 شهيد، والإصابات إلى 114,095، منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، الجهة الجنوبية من مدينة طوباس.

وأفادت "وفا"، بأن عددا من الدوريات ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت حي الدير في المدينة، تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع في أجواء المحافظة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم، قرية الرشايدة شرق بيت لحم، واقتحمت مسجدا.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي الرشايدة سلامه رشايده، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت ساحة مسجد هارون الرشيد، أثناء أداء المواطنين صلاة العيد، وحطمت زجاج عدد من المركبات، وأعطبت اطاراتها.