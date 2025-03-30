شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القدس: 120 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر فى رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 09:27 ص

أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 120 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة عيد الفطر المبارك في قطاع غزة على أطلال المنازل والشوارع المدمرة بالكامل، وسط غياب لفرحة العيد بين النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية ومعيشيّة صعبة للغاية.

ونشر الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار مقطع فيديو على حسابه الرسمي على منصة إكس يبرز حرص مئات النازحين الفلسطينيين على أداء صلاة عيد الفطر المبارك على أطلال المنازل.