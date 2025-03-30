شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد على أطلال منازلهم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة عيد الفطر المبارك في قطاع غزة على أطلال المنازل والشوارع المدمرة بالكامل، وسط غياب لفرحة العيد بين النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية ومعيشيّة صعبة للغاية.

ونشر الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار مقطع فيديو على حسابه الرسمي على منصة إكس يبرز حرص مئات النازحين الفلسطينيين على أداء صلاة عيد الفطر المبارك على أطلال المنازل.

واستشهد ثمانية فلسطينيين بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم؛ جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيمة تؤوي نازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل آخر جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في منطقة الجرن شمالي غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ فجر أمس السبت، استشهد 24 مواطنًا جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في عدة مناطق.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 إلى، 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا.

توافدت الحشود من الفلسطينيين إلى الساحات في عدد من مناطق غزة لأداء صلاة العيد، رغم مواصلة قوات الاحتلال القصف العشوائي.



صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر



عقب صلاة العيد عقب صلاة العيد



صلاة العيد صلاة العيد



