شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة عيد الفطر المبارك فى قصر السلام بجدة.

وهنأ العاهل السعودي المسلمين بعيد الفطر المبارك، وقال عبر حسابه على منصة إكس: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه. سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير.

إلى ذلك، كان الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، إذ جاء فيها: لقد منَّ الله تعالى على بلادنا بنعم كثيرة لا تحصى، على رأسها خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وبذل كل ما من شأنه التسهيل لهم، لأداء مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة.