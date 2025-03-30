شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: السبيل لوقف الحرب بالسودان ممكن إذا وضعت مليشيا "الدعم السريع" سلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن"طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعاً، والسبيل إلى ذلك هو أن تضع مليشيا الدعم السريع السلاح".



وأكد البرهان - في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأوردته وكالة الأنباء السودانية

- أن القوات المسلحة السودانية تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، المساندين لها والمدافعين عن السودان، وعن الحق، وأنه لا تفضيل ولا إنحياز لأي جهة على حساب الآخرين.



وحيا البرهان المقاتلين في شمال دارفور وكردفان، على صبرهم وتحملهم الحصار، قائلا "إننا قادمون؛ طريق النصر واضح المعالم وأن خيار الشعب لن يوقفه إلا تطهير كامل السودان من المليشيا الإرهابية".