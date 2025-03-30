شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشن 7 غارات على مناطق تابعة للحوثيين فى صعدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت المقاتلات الأمريكية، مساء السبت، استهدافها الجوي لجماعة الحوثيين بشن سلسلة غارات على معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

يأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد جماعة الحوثيين للأسبوع الثالث على التوالي.



وذكر ذلك إعلام تابع للحوثيين، أن "عدوانا أمريكياً استهدف بـ 4 غارات مديرية آل سالم شرق محافظة صعدة، إضافة إلى 3 غارات شرق مدينة صعدة".

ولم يشير الحوثيين إلى الأهداف التي طالتها الغارات الأمريكية، ولا الخسائر الناجمة عنها.