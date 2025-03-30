شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص فى غارة على منزل شرقى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت طفلة وإصيب 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

يذكر، وسائل إعلام فلسطينية، أفادت منذ قليل باستشهاد فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة.

باستشهاد شخص وسقوط عدد من الجرحى إثر غارات من مسيرات إسرائيلية على 3 مركبات في حي التفاح شرقي مدينة غزة.