شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية فى سوريا ويؤكد: نواجه تحديات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس السورى أحمد الشرع، اليوم تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذا يعتبر إعلان لإرادتنا المشتركة فى بناء دولة جديدة، وأضاف الشرع " هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية".

أشار الشرع إلى أن "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".

أكد الشرع " نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا التلاحم والوحدة، ونشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية".

أكد الشرع " نعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمننا، و أنشأنا وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث، مضيفا" أنشأنا وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا منا بأهمية دور الشباب وسنركز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار

أضاف الشرع " سنسعى لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وسنسعى لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، و تأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطنى".