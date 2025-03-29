شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد الشاب أحمد قاسم سليمان بنى عودة (22 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واحتجاز جثمانه.



وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بنى عودة برصاص الاحتلال فى بلدة طمون.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت صباح اليوم بلدة طمون وحاصرت منزلا وأطلقت الرصاص على الشاب بنى عودة وأصابته بجروح، قبل أن تعتقله دون معرفة طبيعة إصابته.