شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: تسلمنا من الوسطاء قبل يومين مقترحا جديدا ووافقنا عليه ونأمل ألا يعطله الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حركة حماس فى غزة خليل الحية إن الحركة تسلمت من الوسطاء قبل يومين مقترحا جديدا ووافقنا عليه ونأمل ألا يعطله الاحتلال.



وأوضح الحية - حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم /السبت/ - أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة فى نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعى فى غزة، لافتا إلى أن حركة حماس لن تلقى سلاحها ما دام الاحتلال مستمرا.



وأكد أن الحركة التزمت بكل بنود الاتفاق رغم انتهاكه مرارا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو راوغ على مدار عام كامل وأجهض كل محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وأن الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة نتنياهو.