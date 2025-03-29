البرهان: لن نساوم ولن نفاوض ولا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا الدعم السريع

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، إنه لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد فى آخر بقعة من أرض السودان ، وتقدم البرهان بالشكر إلى المقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين ساندوا جيشنا ضد المتمردين.

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أضاف البرهان "نقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة، مشيرا " لن نفرط فى تضحيات شهدائنا".

أشار البرهان إلى أن "الحرب فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب" مؤكدا " لن نساوم ولن نفاوض، و لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية".

وأكد البرهان " مليشيا آل دقلو الإرهابية ارتكبت أشد الانتهاكات فظاعة بحق الشعب السودانى".