شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتد برس: العملية الأمريكية ضد الحوثيين فى عهد ترامب أكثر شمولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن العملية الأمريكية الجديدة ضد جماعة "الحوثيين" باليمن فى عهد الرئيس دونالد ترامب تبدو "أكثر شمولا" من تلك التى كانت فى عهد سلفه جو بايدن.

وأضافت الوكالة أن واشنطن انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة فقط إلى استهداف كبار المسئولين وإسقاط القنابل فى المدن.

وذكرت أسوشيتد برس أن الجيش الأمريكى نقل ما لا يقل عن 4 قاذفات بعيدة المدى إلى قاعدة دييجو غارسيا في المحيط الهندى فى حين تتجنب استخدام قواعد حلفائها فى الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن صور أقمار صناعية أظهرت مهبط طائرات قبالة سواحل جزيرة ميون وسط باب المندب ويبدو أنه جاهز لاستقبال الطائرات.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أمس الجمعة أن قواتها هاجمت مواقع لأنصار الله في اليمن، في حين ذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن الولايات المتحدة شنت 72 غارة على صنعاء ومدن يمنية أخرى خلال 24 ساعة.

ومنذ نحو أسبوعين، تشنّ الولايات المتحدة، ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين استكمالا لحملة أطلقتها العام الماضي تستهدف الجماعة اليمنية ردا على هجماتها على إسرائيل وسفن تابعة لها في البحر الأحمر.

وأعلنت واشنطن في 15 مارس الجارى عن عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

وأفادت واشنطن بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين، بينما أعلنت الجماعة أن الغارات الأميركية أودت بحياة عشرات المدنيين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في 15 مارس الجارى أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".