شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشئون الدينية بالحرمين تعلن نجاح خطة موسم شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن نجاح خطة موسم شهر رمضان المبارك؛ والتي تمحورت في تهيئة الأجواء التعبّدية الخاشعة للمصلين والمعتمرين، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين لـلحرمين الشريفين، وتعضيد الأدوار التكاملية، والتناغم مع كافة الجهات الحكومية وشركاء النجاح؛ لصناعة أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن خطة الرئاسة موسم رمضان تكللت بالنجاح بدعم كبير من القيادة فى المملكة ؛ حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة إثرائية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة نجاحات المملكة العربية السعودية في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم.

وأشار السديس إلى أنه تم تسخير كل الجهود لتعزيز مسارات إثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة خدمات دينية متكاملة بالحرمين الشريفين؛ تلبي احتياجاتهم الإيمانية، وتمكنهم من أداء نسكهم وعباداتهم في أجواء تعبدية خاشعة.

وأوضح أن نجاح الرئاسة في موسم رمضان المبارك ارتكز على البرامج الإثرائية النوعية، والخطط التي أعدتها الرئاسة بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين؛ التوعوية، والتوجيهية، والإرشادية، والعلمية، والاستفسارات الشرعية، وتهيئة كافة الخدمات الدينية بأسلوب مرن، وتميّز ورقمنة بجودة معيارية عالمية وجعل الحرمين منبثق تصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته، ووسطيته منهجه واعتداله، وتعزيز سلامة الفكر الوسطي، ومواجهة الانحرافات، وتنمية الوعي الديني.