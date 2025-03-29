شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث قال فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسري.

وقال فى التهنئة: نهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله، الذي أعاننا على صيام شهر رمضان وقيامه وبلغنا هذا اليوم السعيد، مبتهلين إلى المولى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال.

وأضاف الملك قائلا: لقد منَّ الله على بلادنا بنعم كثيرة لا تحصى، وعلى رأسها خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وبذل كل ما من شأنه التسهيل لهم، لأداء مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

وتابع: يوم العيد يوم فرح وسرور، تتجلى فيه معاني الوحدة والتراحم والإخاء، فلله تعالى الحمد والشكر على ما وهبنا وأعطانا، قال عز وجل: (ولتُكملوا العدة ولتُكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، أن ينعم على بلادنا والأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام، وأن يعم الاستقرار والازدهار في كل مكان، وإذ نحمد الله أن يسر لملايين المعتمرين، أداء مناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان هذا العام، لنشكر أبناءنا وبناتنا العاملين بإخلاص في مختلف قطاعات الدولة، على ما بذلوه من جهود كبيرة في هذا المجال.

