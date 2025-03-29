شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 إرهابيا على أيدى القوات الصومالية بـ"شبيلى الوسطى" والان مع تفاصيل الخبر

نفذ جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي "نيسا"، اليوم السبت، عملية عسكرية الليلة الماضية في منطقة "غيل غب" بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق الصومال، وأسفرت العملية عن مقتل 21 عنصرًا من ميليشيا الشباب الإرهابية.

وذكر جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي، في بيان، أن "العملية جرت وفق خطة محكمة، حيث تمكنت القوات من القضاء على جميع العناصر الإرهابية المستهدفة في الموقع المحدد دون وقوع خسائر في صفوف القوات الصومالية"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ودعت السلطات الأمنية الصومالية مجدداً المدنيين إلى تجنب التواجد في المناطق التي تختبئ فيها عناصر التنظيم الإرهابي، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية لتطهير البلاد من فلول مليشيا الشباب.